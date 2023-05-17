BURSA-VİYADÜKTEN DERE YATAĞINA DÜŞEN TIR'IN ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

BURSA'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kumaş yüklü TIR devrildi. Metrelerce sürüklenen TIR bariyerlere çarparak 60 metrelik viyadükten dere yatağına düştü. Kazada demir yığınına dönen TIR'da sıkışan Alişan Eryılmaz (59) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 04.30 sıralarında İstanbul- İzmir Otoyolu Gemlik ilçesi mevkiinde meydana geldi. Gemlik Serbest Bölge'de bulunan bir fabrikadan aldığı kumaşları İstanbul'a götürmek üzere yola çıkan Alişan Eryılmaz (59) idaresindeki 16 AIA 371 plakalı TIR, İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki Gemlik-1 Viyadüğü'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrularak yan yatan TIR metrelerce sürüklenerek bariyerlere çarptı. Bariyerleri parçalayarak 60 metrelik yükseklikten dere yatağına düşen TIR demir yığınına döndü.

TIR'IN ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, TIR'ın direksiyon kabininde sıkışan şoförü Alişan Eryılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri Eryılmaz'ın cansız bedenini sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasından sonra çıkarılan Eryılmaz'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İstanbul-İzmir Otoyolu'na çok sayıda kumaş rulosu savrulurken, TIR'daki kumaşların büyük bir bölümü de dere yatağına döküldü. Polisin olay yerindeki incelemesi ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normal seyrine döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.