Bursa ve Yalova Sınırında Orman Yangını

BURSA ile Yalova sınırında orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahale eden ekipler yaklaşık 1 saat sonra yangını kontrol altına aldı.

Yangın saat 19.00 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi ile Yalova'nın Sugören köyü arasında çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orhangazi ile Yalova Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 1 helikopter, 5 arazöz, 5 itfaiye, AFAD, ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan toplam 96 personelin müdahale ettiği yangın yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

30 dekar alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),