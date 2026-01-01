Haberler

Bursa ve Yalova'da kar yağışı etkili oldu

Bursa kent merkezi ve Yalova'nın yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Sıfırın altında 2 derece havanın ölçüldüğü Bursa'da vatandaşlar kar topu oynarken, trafik ekipleri sürücüleri uyardı. Yalova'da ise karla mücadele çalışmaları gerçekleştirildi.

Bursa kent merkezi ile Yalova'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Bursa'da, sabah başlayan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

Osmangazi ilçesinde bazı vatandaşlar, kar topu oynadı.

Trafik ekipleri, yollarda ilerlemekte güçlük çeken sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yalova

Yalova'nın yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.

Karayolları ve belediye ekipleri, yollarda buzlanmaya karşı çalışma yaptı.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Güncel
