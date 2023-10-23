Bursa ve Yalova'da Devre Mülk Dolandırıcılığı Operasyonu

Bursa ve Yalova'da 16 devre mülk sahibi, lüks araçlar ile alınıp götürüldükleri 5 yıldızlı otellerde 'Yerlerinizi yüksek fiyata yabancı turistlere satacağız' denilerek tanıtım ücreti alındığını, 'Hesap hareketlerinizi kontrol edeceğiz' bahanesiyle de cep telefonlarındaki mobil banka hesaplarından kredi çekilerek, dolandırıldığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

TANITIM YAPILAN OTELE BASKIN

Ekipler, şüphelilerin kendilerini zengin göstermek için kaldıkları 5 yıldızlı otellerin toplantı salonlarını kiraladığını ve aynı zamanda mağdurları ikametlerinden lüks otomobiller ile alarak otele getirdiklerini belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından, 19 Ekim'de Bursa'da tanıtım yapılan otele baskın yapıldı. Suçüstü yakalanan 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve tanıtım toplantısı yaptıkları salonda yapılan aramalarda, şifreli yazışmaların olduğu dijital materyaller ele geçirildi. Polis, daha sonra Bursa'da 2, Sakarya'da 2 ve Düzce'de 1 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.