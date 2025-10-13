Bursa ve Kütahya'da Deprem ve Tahliye Tatbikatı Gerçekleştirildi

Bursa ve Kütahya'daki okullarda eş zamanlı olarak deprem ve tahliye tatbikatı yapıldı.

Bursa Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü" dolayısıyla gerçekleşen tatbikatta, senaryo gereği deprem sonrası okul binasında mahsur kalan öğrencilere yönelik çok aşamalı tahliye ve müdahale gerçekleştirildi.

Tatbikatın ilk aşamasında, Bursa AFAD ekibi idari binada mahsur kalan öğrenciyi kurtarmak için müdahalede bulundu. Aynı anda Organize Sanayi Bölgesi (OSB) itfaiye birimi, çatı katında çıkan temsili yangına müdahale etti.

Daha sonra Bursa UMKE ekibi, kantinde mahsur kalan öğrenciye ulaşarak ilk yardım uyguladı. Bursa İHH Arama Kurtarma ve MEB Arama Kurtarma Birimi ekibi de atölyede mahsur kalan öğrencileri kurtardı.

Arama kurtarma ve itfaiye ekiplerinin stantlarının kurulduğu, ekipmanların tanıtımının yapıldığı etkinlikte, Bursa MEB Arama Kurtarma Birimi'nin afet bölgelerinde gerçekleştirdiği çalışmaları konu alan fotoğraf sergisi açıldı.

Kütahya

Kütahya'daki tüm okullarda eş zamanlı gerçekleştirilen tatbikatta da afet anında doğru davranış biçimleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Tatbikat senaryosuna göre, çalan deprem sireniyle tüm sınıflardaki öğrenciler sıralarının yanında "çök-kapan-tutun" hareketini yaptı.

İkinci sirenle öğrenciler, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle düzenli şekilde sınıflarını tahliye ederek okul bahçesindeki toplanma alanına geçti.

Tatbikat sırasında okul yöneticileri ve öğretmenler, öğrencilerin güvenli şekilde tahliye edilmesini sağladı. Ardından yoklamalar alınarak okul binalarında kimsenin kalmadığı teyit edildi.

Kütahya AFAD Eğitim Şube Müdür Vekili Ercüment Kök, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, öğrencilere deprem bilincinin önemini anlattı.

Kütahya'nın geçmişte pek çok deprem yaşadığını ve son dönemde Simav ilçesinde meydana gelen sarsıntıları hatırlatan Kök, "Tatbikatların sayısını ne kadar artırırsak o kadar doğru refleks gösteririz. Ailenizle birlikte de bu tatbikatları yapın. Haftada bir veya iki haftada bir uygulayın. Böylece afet anında zarar almadan kurtulabiliriz." ifadelerini kullandı.