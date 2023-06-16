Bursa ve Kayseri'de PKK/KCK-YPG ve DEAŞ operasyonu: 6 tutuklama, 18 sınır dışı

BURSA ve Kayseri'de, terör örgütü PKK/KCK-YPG ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 18'i ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

BURSA ve Kayseri'de, terör örgütü PKK/KCK-YPG ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 18'i ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 PKK/KCK-YPG ve 12 DEAŞ üyesinin yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti. Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla çarşamba günü sabah saatlerinde Bursa ve Kayseri'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Hücre evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Devam eden operasyonlar kapsamında dün sabah saatlerinde 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 24 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 18 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.