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Bursa ve Kayseri'de PKK/KCK-YPG ve DEAŞ operasyonu: 21 gözaltı

Bursa ve Kayseri'de PKK/KCK-YPG ve DEAŞ operasyonu: 21 gözaltı

Güncel Haberler

Bursa ve Kayseri'de yapılan operasyonda, PKK/KCK-YPG ve DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen 21 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

BURSA ve Kayseri'de, terör örgütleri PKK/KCK-YPG ve DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 PKK/KCK-YPG ve 12 DEAŞ üyesinin yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye giriş yaptıklarını tespit etti. Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sabah saatlerinde Bursa ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Hücre evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kayseri Bursa PKK Güncel Haberler

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