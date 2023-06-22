Bursa ve İstanbul'da Kaçak Silah Operasyonu: 5 Tutuklama

BURSA ve İstanbul'da düzenlenen kaçak silah operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah imal ve ticareti yapan şüphelilerin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bursa ve İstanbul'da önceden belirlenen adreslere, 20 Haziran'da operasyon düzenlendi. 17 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 12 kişi yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 26 ruhsatsız tabanca ile 189 farklı çaplarda mermi ele geçirildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen T.İ. (28), Y.C.E. (23), A.A. (24), E.Ç. (52) ve A.E. (50) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.