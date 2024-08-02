Üye Girişi
Haberler

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Türkiye'de gıyabi cenaze namazı kılındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bursa Ulu Cami'de cuma namazı sonrası Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu öncülüğünde bir araya gelen grup, saf tuttu.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ve Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ın da katılımıyla gıyabi cenaze namazının kılınmasının ardından Heniyye ve tüm şehitler için dua edildi.

Eskişehir

Eskişehir'de, Reşadiye Camisi'nde Heniyye ve Filistin'de yaşamını yitirenler için kılınan gıyabi cenaze namazına yüzlerce kişi katıldı.

Vatandaşlar, Heniyye ve tüm şehitler için dua etti.

Balıkesir

Balıkesir'deki Zağnos Paşa Camisi'nde cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

Vali İsmail Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ve Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş ile vatandaşlar, namaz sonrası dua etti.

Çanakkale

Çanakkale'de, Necip Paşa Camisi'nde cuma namazının ardından vatandaşlar gıyabi cenaze namazında saf tuttu.

Program, Heniyye ve tüm şehitler için dua edilmesiyle sona erdi.

Kütahya

Kütahya'da, Evliye Çelebi Mahallesi'ndeki Kevser Camisi'nde çok sayıda kişinin katılımıyla gıyabi cenaze namazı kılındı.

Gazze'de şehit olan Filistinliler ile Heniyye için dua edilmesiyle program tamamlandı.

Bilecik

Bilecik'te, İl Müftüsü Ali Erhun'un, Kayıboyu Camisi'nde kıldırdığı namazın ardından sivil toplum kuruluşları adına Ensar Vakfı Bilecik Şube Başkanı Cengiz Çelik tarafından basın açıklaması yapıldı.

Gıyabi cenaze namazına AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, İnhisar ilçe Belediye Başkanı Nihal Arslan, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, MHP Merkez İlçe Başkanı Önder Çakır, Memur Sendikaları Konfederasyonu İl Temsilcisi Ahmet Selöz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Yalova

Yalova Merkez Camisi'nde cuma namazı sonrası saf tutan vatandaşlar, Heniyye ve tüm şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Program, dua edilmesiyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Güncel

İsmail Heniyye Çanakkale Balıkesir Eskişehir Bilecik Kütahya Tahran Yalova Hamas Bursa İran Politika Dünya Güncel Haberler

Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

Bakmadan Geçme

Katalog suçlar neler, cezası ne? Instagram katalog suçları ne demek? Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı ne demek? Instagram Türkiye'ye neden kapatıldı? Buse Savaşkan kimdir? Buse Savaşkan kaç yaşında, nereli? Buse Savaşkan hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler... Mete Gazoz elendi mi? Mete Gazoz kime elendi? Elif Berra Gökkır- Mete Gazoz olimpiyatlarda elendi mi? Çukurova Uluslararası Havalimanı seferler başladı mı? Çukurova Havalimanı hangi tarihte açılıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ne paylaştı? Instagram yasağı varken Erdoğan ne attı? BTK NEDİR? BTK'nın açılımı ne? BTK'nın görevi nedir? Masterchef'te Kaan ana kadroya girdi mi? 2024 Masterchef ana kadroya giren yarışmacılar! Türkiye'de neden bayraklar yarıya indirildi? Milli yas neden ilan edildi? MasterChef 18. yarışmacı kim oldu? 1 Ağustos Masterchef ana kadrosuna kim girdi? Anayasa Mahkemesi'nin sitesine neden erişilemiyor? Anayasa Mahkemesi'nin sitesi neden açılmıyor, çöktü mü, kapatıldı mı? FINDIK ALIM FİYATLARI 2024! Fındık fiyatları açıklandı mı? İl il en düşük ve en yüksek fındık alım fiyatları! Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 2 Ağustos Cuma Instagram kapatıldı mı? Gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını ne kadar? 2 Ağustos 2024 Cuma altın fiyatları... 2 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 2 Ağustos Cuma ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?
Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti
title