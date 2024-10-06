Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te İsrail'in Gazze Saldırılarına Protesto

Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu tarafından "Aksa Tufanı Haftası" etkinlikleri kapsamında İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye destek yürüyüşü ve basın açıklaması yapıldı.

Ulu Cami önünde toplanan Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu üyeleri, STK temsilcileri ile vatandaşlar, Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinden geçerek, Şehreküstü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

"Özgür Gazze", "Mescid-i Aksa İslam'ındır", "Zulme sessiz kalma", "Filistin 76 yıldır işgal altında" yazılı dövizler taşıyan grup, yürüyüş sırasında Filistin ve Gazze'ye destek, İsrail'i ise protesto içerikli sloganlar attı.

Etkinliği düzenleyen komite adına basın açıklamasını Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu Başkanı Murat Eryağan yaptı.

Can vermeyi, cana minnet sayarak dünya tarihine şanlı bir sayfa açan Filistin halkını selamlayan Eryağan, şunları kaydetti:

"Canımızdan, kanımızdan bir parça olan Gazzeli kardeşlerimizin, kutsalımız olan Mescid-i Aksa'yı müdafaa için katlandıkları zulme şahit olmalarına rağmen emperyalist Batıyla işbirlikleri devam ettiren Müslüman halkların liderlerini buradan kınıyoruz. Dünyanın her köşesinde dini, dili farklı fakat vicdanları ölmemiş, insanların feryat ettikleri vahşete rağmen konforlarından vazgeçmeyen, siyonist çeteye destek veren ürünleri almaya ve satmaya devam eden Müslümanları buradan yüce Allah'a şikayet ediyorum."

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da dünyanın, her zamankinden daha fazla İslamiyet'in merhametine ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

İnsanlığın, yeryüzünü iyilikle inşa etmek zorunda olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Yeryüzünü iyilikle inşa etmek için elimizden ne geliyorsa yapmak durumundayız. Yeryüzüne merhamet medeniyetini kurmak ve yeniden inşa etmek için var gücümüzle çalışacağız inşallah." diye konuştu.

Etkinlik, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından sona erdi.

Eskişehir

Eskişehir Kardeşlik Platformu ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Eskişehir Şubesince, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 365'inci günü dolayısıyla protesto yürüyüşü düzenlendi.

Mahmut Sami Ramazanoğlu Camisi önünden başlayıp Odunpazarı Meydanı'na kadar devam eden yürüyüşe, çok sayıda vatandaş katıldı.

Filistin'deki saldırılara dikkati çekmek için meşalelerle yürüyen vatandaşlar, telefon ışıkları eşliğinde sloganlar attı.

Türkiye Gençlik Vakfı İl Temsilcisi ve Eskişehir Kardeşlik Platformu üyesi Ramazan Anıl, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, Filistin'de 42 bin insanın katledilerek ibadethanelerin, okulların ve hastanelerin bombalandığını söyledi.

Tarihin hiçbir döneminde bir soykırımcının bu kadar destek almadığın belirten Anıl, İsrail'in bölgeyi kan gölüne çevirerek soykırım siyasetini tüm bölgeye yaydığını aktardı.

Söz konusu Müslümanlar olduğunda Batılı devletlerin demokrasi ve insan haklarından geri kaldığını ifade eden Anıl, "Bir düşünün, kendilerinin dışındakilere 'insanımsı' diyebilecek kadar insanlıktan çıkmış ırkçı bir rejim ve inançla karşı karşıyayız. Aklın, idrakin ve vicdanın rafa kalktığı bu kör inanç emperyalizmin desteği ile dünyayı bir cehennem çukuruna sürüklüyor." dedi.

Uluslararası sistemin fiilen çöktüğünü belirten Anıl, şöyle konuştu:

"Artık, ne söz yetiyor, ne kelam, her şey gözümüzün önünde oluyor. Gazze'de olanları, siyonist İsrail'in propaganda aygıtına kanarak 'bizden uzakta' diyen aymazlar uyanır mı bilemeyiz ama biz gerçekleri bir kere daha hatırlatalım. Bizzat Batılılar tarafından sırtı sıvazlanan terörist İsrail, bugüne kadar, kadın, bebek, çocuk, yaşlı ve hastanelerde tedavi gören 42 bin canı katletti. Batılı başkentlerde alkışlanan katil Netanyahu yönetimindeki siyonist İsrail, 7 Ekimden bu yana 17 bini çocuk, 11 bin 500'ü kadın olmak üzere 42 bin Filistinli masum insanı katletti, 97 binden fazla yaralı, on binlerce kayıp var."

Grup, Gazze'de yaşamını yitirenler için dua edilmesinin ardından dağıldı. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ile teşkilat üyeleri de yürüyüşte vatandaşlara eşlik etti.

Kütahya

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) öncülüğünde, Kütahya Belediyesi önünde toplanan grup, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla "Soykırıma hayır, Filistin'e destek, siyonizme lanet" yazılı pankartlarla İsrail aleyhine sloganlar atarak Atatürk Bulvarı'ndan Zafer Meydanı'na yürüdü.

KÜSİDAP adına basın açıklaması yapan Eğitim Bir-Sen Kütahya Şube Başkanı Fatih Köse, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalayarak tarihin en vahşi katliamlarından birini gerçekleştirdiğini söyledi.

Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Köse, şunları kaydetti:

"Batıyı arkasına alan İsrail, bütün bölgeyi ateşe vermeye başladı. Geçen yıl Gazze'de başlayan vahşet ve soykırım bugün Lübnan ve Yemen'e de sıçramış durumda. Bugün Kütahya Zafer Meydanı'nda, Filistin halkının haklı mücadelesine ve direnişine destek olmak, Gazze'den sonra Lübnan'a sıçrayan, Yemen'i de hedef alan bu alçakça işgale, katliam ve soykırıma dur demek için buradayız."

Etkinlik, Gazze'de hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunması ve İl Müftü Yardımcısı Tahsin Ekim tarafından dua edilmesiyle sona erdi.

Bilecik

Filistin'e Destek Platformu Komitesinin çağrısıyla Şerifpaşa Camisi önünde toplanan çok sayıda vatandaş, "Yaşasın Aksa direnişi, yaşasın nehirden denize özgür Filistin, kahrolsun soykırımcı İsrail ve kahrolsun işbirlikçi emperyalizm" sloganları attı.

Tevfikbey Caddesi'nden Atatürk Parkı'na yürüyüşü tamamlayan grup adına açıklama yapan Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Bilecik Şube Başkanı Ahmet Selöz, İsrail'in, Gazze'de 365 gündür soykırım yaptığını söyledi.

Tarihin hiçbir döneminde ve dünyanın başka hiçbir yerinde katilin, soykırımcının bu kadar desteklendiği başka bir örneğinin olmadığı belirten Selöz, şöyle konuştu:

"Aklın, idrakin ve vicdanın rafa kalktığı bu kör inanç, emperyalizmin desteği ile dünyayı bir cehennem çukuruna sürüklüyor. İnsanlık bütün değerleriyle birlikte bu katil rejim ve onu koşulsuz destekleyen emperyalist güçler karşısında savunmasız. Mazlumun ahı arşa ulaştı. Anaların feryatları vicdanları ateşe verdi. Artık, ne söz yetiyor, ne kelam. Her şey gözümüzün önünde, dünyanın gözünün önünde oluyor. Vakit teyakkuz vakti. Vakit Gazze hattına destek olma vakti. Vakit insanlık haysiyetini sahiplenme, vicdanın sesi olma vakti. Vakit kardeşlerimize sahip çıkma vakti."

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından etkinlik sona erdi.