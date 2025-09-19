Bursa ve çevre illerde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da "Gaziler Günü" dolayısıyla törenler düzenlendi.

Bursa'daki Mihraplı Şehitlik Anıtı'nda gerçekleştirilen törende, çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şube Başkanı Adem Erdem, konuşmasında, Trablusgarp'tan Çanakkale'ye, Sarıkamış'tan Kut'ül Amare'ye kadar nice zaferler gören, bağımsızlığı ve istiklali için vatanı topyekun koruyan, kanıyla vatan toprağını süsleyen bir ecdadın torunu olduklarını söyledi.

Kutlu bir mirasın evladı olarak gazilik onuruna eriştiğini belirten Erdem, "Bugün burada gazilik ünvanını taşıyan bir gazi olarak bulunmaktan onur ve gurur duyuyorum. Gazilik sadece bir unvan değil, milletimizin sarsılmaz iradesinin abidesidir." dedi

Konuşmanın ardından, Mihraplı Şehit-Gazi Dernekleri Yerleşkesi bahçesinde gaziler onuruna kokteyl verildi.

Programa, Vali Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, gaziler ve aileleri katıldı.

Balıkesir

Balıkesir'deki programda Kuvayı Milliye Müzesi önünden Atatürk Anıtı'na kadar yürüyüş düzenlendi.

Daha sonra protokol üyelerince Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Ali Hulusi Karakuz, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirdi.

Törene Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Gökhan Gürakan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, askeri erkan, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve gaziler katıldı.

Kütahya

Kütahya'da protokol üyeleri, gaziler ve öğrenciler, ellerindeki Türk bayraklarıyla Tugay Bandosu eşliğinde Cumhuriyet Caddesi'nden Zafer Meydanı'na kadar yürüdü.

Kütahya Vali Vekili Harun Kazez, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şube Başkanı Şaban Başoğul, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende gaziler adına konuşan Murat Kara, gaziliğin yalnızca bir unvan değil, bir milletin varoluş iradesinin sarsılmaz abidesi olduğunu söyledi.

Program, şehit ve gazi dernekleri ziyaretleriyle sona erdi.

Eskişehir

Eskişehir'de Vilayet Meydanı'ndaki tören, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Rafet Dalkıran, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Ekrem Dumlu tarafından anıta çelenklerin bırakılmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, Dumlu tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı.

Törende daha sonra gazi Alaattin Tuzla tarafından şiir okundu.

Programa, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, gaziler, şehit yakınları, kurum amirleri ve askeri erkan katıldı.

Çanakkale

Çanakkale'de gaziler, kutlama programı kapsamında bir araya geldikleri kordondaki Truva Atı önünden Cumhuriyet Meydanı'na "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda" yürüyüşü yaptı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na, Vali Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Metin Değirmenci ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şube Başkanı Erol Günaydın tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programa, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, gaziler, şehit yakınları, kurum ve kuruluşların temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Bilecik

Bilecik'te gazilerin Atatürk Parkı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na gerçekleştirdiği yürüyüşe 110 yaşındaki Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Osman Bayır da katıldı.

Daha sonra Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bilecik Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Hüsnü Hüseyin Avcı, programda yaptığı konuşmada, gaziler olarak vatan ve millet uğruna sıkıntılı günler geçirdiklerini kaydetti.

Bu süreçte kimi arkadaşlarının şehit düştüğünü ifade eden Avcı, "Hiç pişmanlık duymadık. Sonunda gazamız mübarek oldu. Uğruna kan döküp savaştığımız Türkiye Cumhuriyeti devleti, bizleri ünvanların en asil ve şereflisi gazilik ile onurlandırdı." dedi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ile diğer ilgililerin yer aldığı organizasyon, şiir dinletisiyle sona erdi.

Yalova

Yalova'da Gaziler Günü etkinlikleri, Vali Hülya Kaya ve protokolün katılımıyla Uygulama Oteli'nde şehit yakınları ve gaziler onuruna verilen kahvaltıyla başladı.

Ardından ilde faaliyet gösteren dernek şubelerinin ziyareti sonrası Donanma Tesisleri önünden 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş düzenlendi.

Merkez Camisi'ndeki mevlit programının ardından, Vali Kaya ve beraberindeki protokol üyeleri, Muharip Gazi Saadettin Çevik'i evinde ziyaret etti.