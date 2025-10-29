Bursa ve çevre illerde Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlandı

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Çanakkale, Bilecik ve Yalova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

Bursa'da Atatürk Caddesi'nde tören gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Vali Erol Ayyıldız, Konya Hava Savunma ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Yusuf Diker ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey vatandaşları selamladı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Ayyıldız, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'i kurarak bu aziz vatanı emanet eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kahraman gazileri ve aziz şehitleri rahmet, minnet ve şükranla yad etti.

Türk milletinin tarih boyunca hürriyetinden asla vazgeçmediğini, bağımsızlık tutkusunu her daim yüreğinde taşıdığını ifade eden Ayyıldız, şöyle konuştu:

"Sevgili gençler, istikbali aydınlatacak olan umudumuz, geleceğimiz, en kıymetli varlıklarımız sizlersiniz. Cumhuriyetimizin, istiklal ve istikbalimizin sizler yılmaz bekçilerisiniz. Vatanımız, milletimiz, bayrağımız ve Cumhuriyetimiz sizlere emanettir. Yaptığınız her işte vatanın ve milletin yüksek menfaatini daima ön planda tutun. Kendinizi bugünün dünyasına olduğu kadar geleceğin dünyasına da en iyi şekilde hazırlayın çünkü güçlü bir Türkiye'nin teminatı sizin azminiz, bilginiz ve kararlılığınız olacaktır."

Törende Bursa Uludağ Üniversitesi ve Yıldırım Belediyesi Halk Oyunları ekipleri ile Bursa Mehter Takımı gösteri sundu, öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu.

Etkinlik, Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığına ait F16 uçakları gösterisi ve tören geçişinin ardından son buldu.

Törene, Vali Yardımcıları Salih Altun ve Kadir Sertel Otcu, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Yönetim Kurulu Başkanı ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Naci Çağlar, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Ahmet Kılıç, Emel Gözükara Durmaz, CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, İlçe Belediye Başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Eskişehir

Eskişehir'de, Atatürk Bulvarı'nda tören gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Vali Hüseyin Aksoy, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce vatandaşları selamladı. Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Vali Hüseyin Aksoy, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu, her bir vatandaşın eşit ve hür olduğu, aklın ve bilimin rehberliğinde aydınlık bir geleceğe yürüme iradesinin adı olduğunu söyledi.

Bu iradenin, yokluklar ve imkansızlıklar içinde, yedi düvele karşı verilmiş şanlı bir Kurtuluş Savaşı'nın ateşinde dövülerek şekillendiğini vurgulayan Aksoy, "Bu ateşin en harlı yandığı, bu mücadelenin kaderinin çizildiği toprakların tam üzerinde duruyoruz. Bizler, cumhuriyete giden yolda yalnızca bir şehir değil, bir kale, bir karargah, bir siper olmuş Eskişehir'iz." ifadelerini kullandı.

Törende, İl Jandarma Komutanlığı Komando Birliği tarafından gösteri sunuldu. Halk oyunları oynandı, öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu.

Etkinlik, uçak ve tören geçişinin ardından son buldu.

Törende, TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, askeri erkan, siyasi parti, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar yer aldı.

Balıkesir

Balıkesir'deki törenler Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Kuva-yi Milliye Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Vali İsmail Ustaoğlu, Garnizon ve 9'uncu Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Gökhan Gürakar ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın askeri araçla vatandaşları selamladı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla devam etti.

Ustaoğlu, törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Dumlupınar'dan 15 Temmuz'a kadar istiklal ve istikbali için destanlar yazdığını söyledi.

Türk milletinin mücadelesinin temelinin vatanına, bayrağına, ezanına ve istiklaline sarsılmaz bir inancının oluşturduğunu anlatan Ustaoğlu, "Balıkesir bu inancın ve mücadelenin simge şehirlerinden birisidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Balıkesir'i ziyaretinde bu şehrin vatanperver evlatlarına önemli görevler yüklemiş Zağnos Paşa Cami'ndeki tarihi hutbesiyle Cumhuriyet'in temellerine ışık tutmuştur." dedi.

Tören, öğrencilerin günün önemine dair şiir okumaları, halk oyunları, zeybek ekibi gösterileri ve geçit töreniyle son buldu.

Manyas ilçesinde de tören düzenlendi.

Kütahya

Kütahya'da Dumlupınar Spor Salonu'ndaki törenlerde protokol üyeleri, öğrenci ve vatandaşların bayramı kutladı.

Vali Musa Işın, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in yalnızca bir yönetim biçimi değil, bağımsızlığa sahip çıkmanın, millet iradesinin hakimiyetinin adı olduğunu belirtti.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, bütün yokluklara rağmen inançla, cesaretle ve fedakarlıkla yola çıkarak milletin gönlündeki özgürlük ateşini bir daha sönmemek üzere yaktıklarını dile getiren Işın, "Kütahya, Türk milletinin yeniden ayağa kalktığı, devletimizin yeniden doğduğu mübarek topraklardır. Bugün bu topraklarda yaşayan her bir Kütahyalı bu mirasın taşıyıcısı ve mücadelenin evladıdır." dedi.

Halk oyunları ekiplerinin gösteri sunduğu programda çeşitli branşlarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyelerince madalya ve hediye takdim edildi.

Program, Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ile Kütahya Hava Tugayı Bandosu'nun konseriyle sona erdi.

Çanakkale

Çanakkale Kordon Boyu'nda resmi geçit töreni düzenlendi.

Tören, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Biçen'in askerler ve vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Çanakkale Valisi Toraman törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 102. yılına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Cumhuriyet, Türk milletinin azim, iman ve karalılıkla verdiği büyük bir mücadelenin ve destansı bir dirilişin eseridir. Milletimizin, 'hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' ilkesiyle yeniden ayağa kalktığı ve iradesini tarihe nakşettiği bir dönüm noktasıdır." dedi.

Vali Toraman'ın konuşmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komutanlığına bağlı askerler gösteri düzenledi.

Tören, halk oyunları gösterisi ve kortej geçişinin yapılmasıyla sona erdi.

Çanakkale Boğazı'nda ise Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığına bağlı gemiler su gösterisi yaptı.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, Çanakkale Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Cemalettin Akyüz, Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Laura Wauchope, Baro Başkanı Ardahan Dikme ile vatandaşlar katıldı.

Gelibolu ilçesinde de tören düzenlendi.

Bilecik

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Stadyumu'ndaki törende Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Ali Özmen ile Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı katılımcıları selamladı.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Sözer, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in, mazlumun umudu, milletin karakteri, bağımsızlığın nişanesi olduğunu söyledi.

Anadolu'yu ebedi yurt yapan kahraman ecdadın, cephelerde canını ortaya koyan şehitlerin, gazilerin fedakarlıklarıyla yoğrulmuş topraklarda yaşadıklarını ifade eden Sözer, şöyle konuştu:

"Onların bize emanet ettiği bu mukaddes cumhuriyete sahip çıkmak, hepimizin en temel görevidir. Bugün bizlere düşen, cumhuriyetin değerlerini sadece korumak değil, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla bu mirası geleceğe daha güçlü, daha gelişmiş, daha kararlı bir şekilde taşımaktır. Eğitimde, bilimde, sanayide, tarımda, kültürde ve teknolojide üretmeye, ilerlemeye, milletimizin refahı için çalışmaya devam edeceğiz."

Jandarma Asayiş Komando Timi ile bünyesindeki eğitimli köpekler "Tahin" ve "Ekin" gösteri sundu. Ardından senaryo gereği rehin alınan bir vatandaş kurtarıldı.

Halk oyunları gösterileri, şiir ve müzik dinletisi ile sporcuların performanslarıyla devam eden program, tören geçidiyle sona erdi.

Törene, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Yusuf Aslan, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, kurum müdürleri, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Yalova

Yalova'da tören Vali Hülya Kaya'nın tebrikleri kabulüyle başladı.

Ardından İstanbul Caddesi'nde toplanan kalabalık, protokol ile 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Vali Hülya Kaya, Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Gürel'in alandakilerin bayramlarını kutladığı programda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını yapan Vali Kaya, Türk milletinin tarih boyunca hiçbir dönemde esaret ve dayatmalara boyun eğmediğini söyledi.

Türk milletinin, zaferlerle dolu geçmişini yalnızca bir övünç kaynağı olarak değil, aynı zamanda güç aldığı köklü bir miras olarak gördüğüne vurgu yapan Kaya, şöyle konuştu:

"İstiklal harbinde yedi düvele karşı yazdığımız destan bunun en büyük kanıtıdır. Ecdadımız bu millet var olsun diye çok büyük bedeller ödemiştir. Sakarya'da, Dumlupınar'da ve bütün vatan sathında can verdiler, kan verdiler, evlat verdiler ama bağımsızlıklarından asla vazgeçmediler. Cumhuriyet işte böyle bir vatan sevdasının, eşsiz kahramanlıkların ve sarsılmaz inancın eseridir. Cumhuriyet özgürce yaşama kararlılığının adıdır. Cumhuriyet bizlere bırakılmış en büyük emanettir. İnanıyorum ki bu emaneti ikinci asrında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde insanlığın vicdanı olacak güçlü ve büyük Türkiye'ye hep birlikte taşıyacağız."

Uçakların selamlama gösterisi, halk oyunları gösterisi ve resmi geçit töreniyle son bulan programa, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, CHP Milletvekili Tahsin Becan, Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, kurum müdürleri ve çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.