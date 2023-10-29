Bursa ve çevre illerde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları

Bursa, Eskişehir, Kütahya, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Yalova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlandı.

Bursa, Eskişehir, Kütahya, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Yalova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlandı.

Bursa'da Heykel Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Vali Mahmut Demirtaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın vatandaşları selamlamasıyla devam etti.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, törende, kadim Türkiye coğrafyasını vatan kılarak Cumhuriyet'i, armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitleri ve kahraman gazileri rahmet, minnet ve şükranla andığını belirtti.

İstiklal mücadelesinin bıraktığı en önemli miraslardan birinin Cumhuriyet olduğunu aktaran Demirtaş, "Cumhuriyet milletçe kıyama duruşumuzdur. Anadolu'daki bin yıllık varlığımızın teminatıdır. Cumhuriyet de bu coğrafyadaki varlığını perçinleyen milletimiz rotasını tam bağımsızlık ve muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartma hedefine yöneltmiştir." ifadesini kullandı.

Vali Demirtaş'ın konuşmasının ardından, araç trafiğine kapatılan Heykel Caddesi'ndeki tören alanında, folklor gösterileri, kılıç kalkan oyunu, mehteran takımı gösterileri ve kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Törene, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Ferudun Yılmaz ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Eskişehir

Atatürk Bulvarı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Vali Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in vatandaşları selamlamasıyla devam etti. Daha sonrda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Törende, halk oyunları oynandı, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Birlikleri, "Tüfekli Hareketler" gösterisi gerçekleştirdi.

Vali Hüseyin Aksoy, programda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kuruluşunun üzerinden 100 yıl geçtiğini belirterek, Mustafa Kemal Atatürk'ün, "İmkansızlıklar içinde imkansız bir şey yoktur" sözünü anımsattı. Aksoy, şunları kaydetti:

"Milletimiz, tarih boyunca adaletsizliğe, zulme, soykırıma uğramış ama asla adaletten, hakkaniyetten, insaniyetten ayrılmamış, düşmanına benzememiştir. İşte bu yüzden, 1000 yıldır yaşadığımız coğrafyamızda, mazlumun, mağdurun, vicdanın, sağduyunun, selametin sesi, adalet ve ahlakın timsali olmuştur."

Etkinlik, uçak ve tören geçişinin ardından son buldu.

Törende, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, İYİ Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, askeri erkan, siyasi parti, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar yer aldı.

Balıkesir

Balıkesir'de kutlamalar, Vali İsmail Ustaoğlu'nun makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından Kuvayi Milliye Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, şiirler okundu, halk oyunu gösterileri sunuldu. Program, gaziler, öğrenciler, sporcular, jandarma, polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinden oluşan kortejin geçişiyle tamamlandı.

Vali Ustaoğlu, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kutlama töreninin Balıkesir'e yakışan bir şekilde yapıldığını ifade etti.

Cumhuriyet'in 2. yüzyılının hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Ustaoğlu, "Bugün Balıkesir halkı muhteşem heyecanıyla bayramımıza ortak oldular, çok teşekkür ediyorum. Kuvayimilliye şehrine yakışan da buydu, bugün büyük bir coşkuyu, heyecanı hep beraber burada yaşadık." dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünün Balıkesir'de büyük bir coşkuyla kutlandığını belirtti.

Yılmaz, ilçelerle birlikte son bir haftadır cumhuriyet programları gerçekleştirdiklerini anlatarak, "İlimizin her yerinde farklı etkinlikler yapıyoruz, coşkuyla kutluyoruz, yaşasın Cumhuriyet." diye konuştu.

Çanakkale

Çanakkale Kordonboyu'nda resmi geçit töreni düzenlendi.

Tören, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Biçen'in askerlerin ve vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Çanakkale Valisi Aktaş, törende yaptığı konuşmada, "Böyle dönemler millete nereden gelip, nereye gittiklerini gözden geçirecekleri bir kolektif düşünme fırsatı sağlar. Bu fırsatları iyi değerlendirip, nereden geldiğimizi ve yarınımızı düşünmek gelecek nesillere olan bir borcumuzdur." dedi.

Vali Aktaş'ın konuşmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komutanlığına bağlı askerler gösteri düzenledi. Tören, Mehteran gösterisi ve kortej geçişinin yapılmasıyla sona erdi.

Çanakkale Boğazı'nda ise Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı gemiler su gösterisi yaptı, yelken kulüplerinde eğitim gören öğrenciler de denizdeki kutlama etkinliklerine katıldı.

Kütahya

Dumlupınar Spor Salonu'nda düzenlenen tören, Kütahya Valisi Musa Işın, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş ve Belediye Başkanı Alim Işık'ın, halkı selamlamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Işın, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in birlik ve beraberliğin en önemli belirtisi olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in, kurtuluş savaşının en önemli meyvesi olduğunu belirten Işın, "600 yıllık bir cihan devletinin mirası üzerinde yükselen Cumhuriyetimizi, muasır medeniyetler seviyesi üzerine çıkarmak için, kuruluşun ve kurtuluşun şehri, şehit ve şehitler diyarı Kütahyamızda ilk günkü gibi heyecan ve azimle sürdürüyoruz." dedi.

Tören, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesi, şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterisi ile öğrencilerden oluşan koronun Tugay Bandosu eşliğinde şarkı ve marşlar seslendirmesiyle sona erdi.

Yalova

Yalova'da Valilik makamında tebriklerin kabulüyle başlayan kutlama programı, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle devam etti.

Valilik önünden hareket eden İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma komando timinin silahlı hareketlerle meydana gelişi vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Program, Vali Hülya Kaya, Garnizon Komutanı Albay Cenk Topuz ve Belediye Başkanı Mustafa Tutuk'un alandakilerin bayramını kutlamasıyla devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmasını yapan Vali Kaya, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü birlikte kutlamanın derin mutluluğu ve heyecanı içerisinde olduğunu ifade etti.

Başta Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitleri ve kahraman gazileri rahmet ve minnetle andığını belirten Kaya, "Bizler şanlı tarihimiz boyunca hiçbir esarete boyun eğmeyen asil bir milletiz. 'Ezelden beridir hür yaşadık, hür yaşarız.' Son olarak bir var oluş ve yok oluş mücadelesi verdiğimiz Kurtuluş Savaşı'nda, aziz milletimizin gösterdiği destansı kahramanlık, dünyayı hayret ve hayranlık içinde bırakmıştır. Yedi düvele karşı kazandığımız bu zaferin meyvesi Türkiye Cumhuriyeti olmuştur." diye konuştu.

Konuşmasında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına yer veren Vali Kaya, Filistin ve Gazze'de bir insanlık dramına tanıklık ediyor olmanın üzüntüsü içinde olunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Maalesef bu kadim topraklarda kan ve gözyaşı eksik olmuyor. Bizleri derinden etkileyen bu hadiselerin bir an evvel son bulmasını umuyoruz. Mazlumların feryadının dinmesini bekliyoruz. Hak ve adaletin yeniden tesis edilmesi en büyük temennimiz. Barış ve huzur içinde, özgürce yaşayabilecekleri vatanlarına kavuşmalarını diliyoruz. Bu dileklerle Cumhuriyetimizin 100. yılını tebrik ediyor, nice yüzyıllar niyaz ediyorum."

Eğitim uçaklarının gösteri uçuşunun ardından kutlama programı, halk oyunları gösterisi, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle devam etti.

Resmi geçit töreniyle sona eren programa, AK Parti Yalova milletvekilleri Meliha Akyol ve Ahmet Büyükgümüş, CHP Milletvekili Tahsin Becan, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü ve siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Bilecik

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Subaşı ve Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ve Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Valilikte tebrikleri kabul etti.

Şeyh Edebali Üniversitesi Stadyumu'nda devam eden törende, Aygöl ve Subaşı ile Ertekin, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Vali Aygöl, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in ilanının, sadece bir yönetim şekli değişikliği ya da yeni bir rejimin ilanı olmadığını kaydetti.

Cumhuriyet'in, yeniden dirilişin, milletin varlığını asil olarak devam ettirme sevdasının adı olduğunu ifade eden Aygöl, "Cumhuriyet, Türk milletinin içinde yanan hürriyet ve bağımsızlık ateşinin ete kemiğe bürünmüş halidir. Bu öyle büyük bir sevdadır ki esaret altında kalmış nice ulusa ilham kaynağı olmuştur." dedi.

Tören, Eskişehir Anadolu Bacıları Tiyatro Topluluğu gösterisi, şiirlerin okunması, halk oyunu ve spor gösterisi ile spor müsabakalarında dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesi ve resmi geçit ile Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

Törene, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun ve vatandaşlar ile öğrenciler katıldı.