İşgal Altında Şehit Olan Ayşenur Ezgi Eygi İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için Ordu ve Trabzon'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Aziziye Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından vatandaşlar, gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.

Gıyabi cenaze namazı sonrası, Eygi ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Trabzon'da ise İskenderpaşa Camisi'nde cuma namazının ardından cemaat, Eygi için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Trabzon İHH İnsani Yardım Derneği ve Trabzon Uluslararası Öğrenci Derneği adına açıklama yapan Abdulkadir Yılmaz, Eygi'nin işgale karşı duruşu ve onurlu mücadelesiyle hep hayırla yad edileceğini söyledi.

Yalnızca Filistinlilerin değil, Filistin'e destek veren vicdan sahiplerinin de İsrail'in saldırılarına hedef olduğunu dile getiren Yılmaz, "Dün, 'Zulüm bizdense ben bizden değilim.' diyen Rachel Corrie'yi ve yüzlerce aktivisti katleden işgalciler, insan hakları ihlallerine, işlediği suçlara ve katliamlarına her an yenilerini ekliyor. Filistin'e destek vermek için işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Eygi, işgal askerlerinin yakın mesafeden açtığı ateşle şehit oldu." diye konuştu.