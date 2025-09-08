Bursa ve Çevre İllerde 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Başladı

Bursa ve çevre illerde 2025-2026 eğitim-öğretim yılı törenlerle başladı.

Nilüfer ilçesindeki Baise Gazioğlu Bosut Ortaokulu'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Öğrenciler şiirler okuyup halk oyunları sergiledi.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, yeni eğitim yılının hayırlı olmasını diledi. İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, kentte 2 bin 3 kurum, 40 bin 732 öğretmen ve 656 bin 260 öğrencinin dersbaşı yaptığını söyledi.

İlk dersin "orman yangınlarına karşı yeşil vatanı korumak" konusuyla işlendiğini belirten Alireisoğlu, yıl boyunca fidan dikimi, atölyeler ve saha projeleri düzenleneceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından fidan dikildi, protokol sınıfları ziyaret etti. Vali Ayyıldız, okulun yapımına katkı sağlayan hayırsever Sabahattin Gazioğlu'na plaket verdi.

Programa, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Eskişehir

147 bin 299 öğrenci ve 11 bin 162 öğretmenle eğitim yılının başladığı kentte, Korgeneral Lütfü Akdemir İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, törende yaptığı konuşmada, her yıl heyecanla yeni eğitim öğretim yılını başlattıklarını söyledi.

Aksoy, okulların fiziki koşullarının daha iyi bir noktaya gelebilmesi adına Milli Eğitim Bakanlığının yatırım programına aldığı okulların yapımının yanında hayırseverlerin katkılarıyla yeni okulları yapmaya devam ettiklerini ifade etti.

Aksoy, okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesi için yatırımların sürdüğünü bildirdi. Konuşmaların ardından fidan dikildi.

Balıkesir

Altıeylül ilçesindeki Plevne İlkokulu'ndaki törende öğrenciler şiirler okudu, gösteriler sundu.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, törende yaptığı konuşmada, tüm eğitim kadrosuna ve velilere eğitim öğretim döneminin başarı dolu geçmesi temennisinde bulundu.

Program, ilk ders zilinin çalınmasıyla sona erdi.

Bilecik

Ertuğrulgazi İlkokulu'nda düzenlenen programda halk oyunları ve şiir dinletileri sunuldu.

Bilecik Vali Vekili Akgün Corav, programda yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

Öğrencilere fidan dağıtıldı, sınıflar ziyaret edildi.

Çanakkale

Özlem Kayalı İlkokulu'nda gerçekleştirilen törende şiir, tiyatro ve halk oyunları gösterileri yapıldı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ın konuşmasının ardından, şiir okundu, öğrenciler tiyatro gösterisi sundu. Vali Toraman öğrencilere başarılar diledi.

İl genelinde 389 okulda 78 bin 83 öğrenci ve 7 bin 250 öğretmen dersbaşı yaptı.

Yalova

Yaklaşık 52 bin öğrenci ve 3 bin 800 öğretmenin eğitim gördüğü kentte, Suzan Tuna İlkokulu'nda açılış töreni yapıldı.

Vali Hülya Kaya, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin yeni bir eğitim öğretim yılına girdiklerini, onları yeni heyecanların ve başarıların beklediğini belirtti.

Kaya, "Çalışarak yapamayacağınız, başaramayacağınız bir şey yoktur. Dolayısıyla biz sizlere inanıyoruz. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti'ni daha ileri bir noktaya getirmek siz çocuklarımız, gençlerimizin elinde. Dolayısıyla sizlere sonsuz güveniyoruz ve sizlerle gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

İlk ders zilinin ardından sınıflar ziyaret edilerek hediyeler dağıtıldı.

Kütahya

Abdurrahman Paşa İlkokulu'ndaki törende konuşan Vali Musa Işın, kentte eğitimin fiziki koşullarının elverişli olduğunu vurguladı.

Vali Işın, şunları söyledi:

"Eğitimin akademik ve maddi boyutunun yanı sıra bir de mana boyutu vardır. Bu anlamda eğitim sadece öğretmenin, okulun işi değildir. Eğitim, okul, öğretmen ve işbirliği ile yapılmalıdır. O zaman istediğimiz sonuçlara ulaşabiliriz."

Programda öğrencilere fidan dağıtıldı, hayırsever desteğiyle kurulan kütüphane açıldı.