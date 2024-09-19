19 Eylül Gaziler Günü'nde Törenler Düzenlendi

Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya ve Bilecik'te 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında törenler düzenlendi.

Mihraplı Şehirlik Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan Bursa'daki törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şube Başkanı Adem Erdem, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, nice zaferler gören, bağımsızlığı ve istiklali için vatanı koruyan, Trablusgarp'ta, Çanakkale'de, Sarıkamış'ta ve Galiçya'da kanıyla vatan toprağını süsleyen bir ecdadın torunu olduğunu söyledi.

Türk askerinin, beylikten devlet kuran Osman gibi cesur, çağ açıp kapatan Fatih kadar kararlı, Gazi Mustafa Kemal gibi azimli olduğunu belirten Erdem, "Bizim muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda, cesaret ve yiğitlikte, şanlı Türk tarihi sayfalarında mevcuttur." dedi.

Konuşmanın ardından, Mihraplı Şehit-Gazi Dernekleri Yerleşkesi bahçesinde gaziler onuruna kokteyl verildi.

Programa, Vali Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, kurum müdürleri, gaziler ve aileleri katıldı.

Eskişehir

Eskişehir Vilayet Meydanı'ndaki tören, Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Ekrem Dumlu tarafından anıta çelenklerin bırakılmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, Dumlu tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Törende daha sonra Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Mehmet Demir ve Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Osman Ege Avcı tarafından şiirler okundu.

Programa, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, gaziler, şehit yakınları, kurum amirleri ve askeri erkan katıldı.

Çanakkale

Çanakkale'de gaziler, kutlama programı kapsamında bir araya geldikleri kordondaki Truva Atı önünden Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş yaptı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na, Vali Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şube Başkanı Erol Günaydın tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programa, CHP Çanakkale Milletvekilleri Özgür Ceylan ve İsmet Güneşhan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, gaziler, kurum ve kuruluşların temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Kütahya

Kütahya'daki tören kapsamında protokol üyeleri, gaziler ve öğrenciler, ellerindeki Türk bayraklarıyla Tugay Bandosu eşliğinde Cumhuriyet Caddesi'nden Zafer Meydanı'na kadar yürüdü.

Vali Musa Işın, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şube Başkanı Şaban Başoğul, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Bilecik

Bilecik Şehitler Parkı'nda toplanan gaziler, emniyet güçleri, askeri erkan ile öğrenciler, kortej halinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Meydanda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, şiir dinletisi sunuldu.

Programa, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tümgeneral Uğur Ertekin, Eskişehir Hava Savunma Komutanı Hava Tümgeneral Ertunç Ertufanlı, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı, siyasi parti temsilcileri ile şehit ve gazi yakınları katıldı.