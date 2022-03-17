Bursa ve Bilecik'te Beraat Kandili idrak edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa ve Bilecik'te Beraat Kandili idrak edildi

AA - Uğur Ulu - Güncel
 - Güncelleme:
Bursa ve Bilecik'te Beraat Kandili idrak edildi

Bursa ve Bilecik'teki camilerde Beraat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

BİLECİK (AA) - Bursa ve Bilecik'teki camilerde Beraat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Bursa tarihi Ulu Cami, Emirsultan Camisi ve birçok camide Kuran'ı Kerim okundu.

Dualar edilip ilahilerin okunduğu programlarda vatandaşlar camileri doldurdu.

Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Bilecik

İl Müftülüğünce akşam namazının ardından Kayıboyu Camii'nde düzenlenen programda mevlit ve ilahiler okundu.

Programda İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı tarafından vaaz verildi. Daha sonra cemaat, namaz kılıp dua etti.

Bursa ve Bilecik'te Beraat Kandili idrak edildi

Bursa ve Bilecik'te Beraat Kandili idrak edildi

Bursa ve Bilecik'te Beraat Kandili idrak edildi

Bursa ve Bilecik'te Beraat Kandili idrak edildi

AA / Uğur Ulu - Güncel

Kuran-ı Kerim, Bilecik, Bursa, Cami, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title