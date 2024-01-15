Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

AA Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Demirtaş, Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'dan kurumun yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Demirtaş, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem : Umut" ve " Gazze : Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyen Demirtaş, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Şebnem Coşkun'un çektiği "Buzdağı havuzu", "Haber" kategorisinde Jose Colon'un "Hayat yolculuğu", "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Demirtaş, "Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik'in çektiği "Ha gayret", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Mohammad Fayq tarafından çekilen "Toplu mezar" isimli fotoğrafları seçti.

Vali Demirtaş, Anadolu Ajansı çalışanlarının başarılı fotoğraflara imza attığını belirterek, tercih yapmakta zorlandığını ifade etti.

Emek veren tüm AA çalışanlarını tebrik eden Demirtaş, özellikle "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafların acı verici olduğunu söyledi.