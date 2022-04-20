Bursa Valisi Canbolat, infaz koruma memurlarının bulunduğu araca el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen düzenekle saldırı yapıldığını, 1...
Bursa Valisi Canbolat, infaz koruma memurlarının bulunduğu araca el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen düzenekle saldırı yapıldığını, 1 personelin şehit olduğunu bildirdi.
BURSA (AA) - Bursa Valisi Canbolat, infaz koruma memurlarının bulunduğu araca el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen düzenekle saldırı yapıldığını, 1 personelin şehit olduğunu bildirdi.
AA / Sedat Gök - Güncel