Bursa Valisi Canbolat, infaz koruma memurlarının bulunduğu araca el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen düzenekle saldırı yapıldığını, 1... - Haberler

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Bursa Valisi Canbolat, infaz koruma memurlarının bulunduğu araca el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen düzenekle saldırı yapıldığını, 1...

AA - Sedat Gök - Güncel
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Bursa Valisi Canbolat, infaz koruma memurlarının bulunduğu araca el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen düzenekle saldırı yapıldığını, 1 personelin şehit olduğunu bildirdi.

BURSA (AA) - Bursa Valisi Canbolat, infaz koruma memurlarının bulunduğu araca el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen düzenekle saldırı yapıldığını, 1 personelin şehit olduğunu bildirdi.

AA / Sedat Gök - Güncel

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