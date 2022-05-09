Bursa Valiliğinden metro istasyonundaki kavgaya ilişkin açıklama

BURSA (AA) - Bursa Valiliğince Acemler Metro İstasyonu'nda sigara içme nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, dün saat 22.30 sıralarında yaşanan olaya ilişkin sosyal medyada paylaşımlar olduğu aktarıldı.

Olayın Acemler Metro İstasyonu'nda yaşandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kargaşanın sigara içme iddiası üzerine özel güvenlik görevlilerinin müdahalesi esnasında olduğu, gözaltına alınan şahısların birbirlerinden şikayetçi olmamaları üzerine Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldıkları, şahısların her ikisinin de Türk vatandaşı olduğu tespit edilmiştir."