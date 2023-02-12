Bursa Valiliğinden 'deprem bölgesinde yardıma ihtiyaç kalmadığı' iddialarına ilişkin açıklama

Bursa Valiliği tarafından, sosyal medyada "deprem bölgesinde yardıma ihtiyaç kalmadığı" yönündeki paylaşımlara ilişkin açıklama yapıldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, sosyal medya hesaplarında deprem bölgelerinde yardıma ihtiyaç kalmadığı, depoların dolduğu ve hiç yer kalmadığı gibi asılsız paylaşımların ve söylemlerin olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Resmi kurumlar ve Valiliğin resmi duyuruları dışında yapılan açıklamaların ve sosyal medya paylaşımlarının dikkate alınmamasının istendiği açıklamada, "İçinde bulunduğumuz durum uzun soluklu bir süreci gerektirmektedir. Yaşanan felaketin büyüklüğü dikkate alındığında şu ana kadar yapmış olduğunuz fedakarlıkların ve yardımlarınızın artarak devam etmesi, bölgede yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermede büyük önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca yapılacak sosyal yardımların, kaymakamlıklar ve Buttim Tüyap Fuar alanında AFAD deposunda kabul edildiği kaydedilerek, öncelikli ihtiyaç listesi paylaşıldı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gün dayanışma ve yardımlaşma günü. Lütfen yardımlara devam edelim. Yardım toplarken valiliklerimizce ilan edilen ihtiyaç olan malzemelerin öncelikli olmasına dikkat edelim." ifadelerini kullandı.