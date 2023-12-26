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Bursa Valiliği: Sosyal medyada paylaşılan yürüyüş görüntüleri gerçek değil

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Bursa Valiliği, Gemlik ilçesinde yapıldığı iddiasıyla sosyal medyada görüntüleri paylaşılan yürüyüşün geçmiş dönemlere ait olduğunu ve Van'da gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bursa Valiliği, Gemlik ilçesinde yapıldığı iddiasıyla sosyal medyada görüntüleri paylaşılan yürüyüşün geçmiş dönemlere ait olduğunu ve Van'da gerçekleştirildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, bir vakfın sosyal medya hesabındaki paylaşıma ilişkin, "Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yapılan araştırma sonucunda; bahse konu yürüyüşe ait görüntülerin geçmiş dönemlere ait olduğu ve Van ilinde gerçekleştiği, ilimizde ve Gemlik ilçemizde böyle bir yürüyüşün gerçekleşmediği, söz konusu paylaşımların yalan ve iftira niteliğinde olduğu anlaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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