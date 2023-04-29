Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yenilenen Sakarya'daki tarihi Sultan Orhan Camisi 1 Mayıs'ta ibadete açılacak

Rekonstrüksiyonu Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tamamlanan Sakarya Erenler Büyükesence Köyü Cumaaltı (Sultan Orhan) Camisi, 1 Mayıs'ta yeniden ibadete açılacak.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında tarihi caminin kiremitleri alaturka kiremitle değiştirildi.

Sac minare sökülerek yerine ahşap minare yapılan camide, kötü durumda olan çatının yerine makaslı çatı inşa edildi.

Cemaat kısmında sonradan yapılan eklentiler kaldırılarak bağdadi duvar örülüp üzerine kıtıklı sıva ve boya işlemleri yapıldı.

Harim ahşap duvar döşeme ve kirişlerinin sökülerek çürük olanların aslına uygun olarak değiştirildiği cami 1 Mayıs'ta yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Caminin açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın da katılması bekleniyor.

Sultan Orhan Camisi

Osmanlı padişahlarından Orhan Gazi döneminden kalma Sultan Orhan Camisi, dikdörtgen plan şemasında inşa edildi.

Büyük taş temellere oturtulmuş büyük kütüklerle çantı tekniğinde yapılan cami, sonraki dönemlerde içten ve dıştan bağdadi üstüne sıvayla kaplandı.

Üzeri kiremit kaplı ahşap bir çatı ile örtülen caminin içinde doğuda altta iki dikdörtgen pencere, üstte iki mazgal pencere bulunuyor.

Batı cephede ise altta bir, üstte ise üç adet mazgal pencere, güney cephede ise üstte iki mazgal pencere yer alıyor.