Bursa Uludağ Üniversitesi Öğrencilerinden Filistin İçin 3 Günlük Çadır Nöbeti

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrencileri, Filistin'de yaşanan zulme dikkati çekmek amacıyla 3 gün sürecek çadır nöbetine başladı.

Öğrenciler, BUÜ Görükle Yerleşkesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından, öğrenci topluluklarının ortak organizasyonuyla çadır alanında buluştu.

Nöbet kapsamında kermes, tiyatro gösterileri, söyleşi, sergi ve çeşitli kültürel etkinlikler yapılacak. Öğrenciler, alanında uzman kişilerle bir araya gelerek bilinçlendirme çalışmaları yürütecek.

Çadır alanında konuşan Uludağ İntifada sözcüsü Eyüp Can Koçak, Gazze'de 18 aydır süren ve son günlerde artarak devam eden insanlık dışı saldırıların, hastaneler, camiler ve çadırların bombalanmasının, siyonist işgal rejimi vahşetini bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti.

Uluslararası kamuoyunun ise çok küçük bir kesimi hariç, bu insanlık suçları karşısında sessiz kalmayı sürdürdüğünü vurgulayan Koçak, şunları kaydetti:

"Bundan daha vahimi ise Müslümanlar için Kudüs davası, yalnızca Filistin halkının değil, tüm ümmetin davası olduğunun yeterince anlaşılmamasıdır. Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için mücadele etmek her müminin görevidir. Hiç kuşkusuz Kudüs'ün kurtarılması için mücadele eden kahraman Gazze halkının yanında olmak, destek vermek Müslümanlar için, İslam ümmeti için dini bir görev olmakla birlikte bir varlık yokluk savaşıdır."

Koçak, Uludağ İntifada olarak Filistin'in özgürlük mücadelesine her platformda destek olacaklarını belirterek, "Zaman uyanma, kendine gelme zamanıdır. Bir an bile bekleme lüksümüz kalmamıştır. Kudüs'ün kurtuluşu için kıyam etmiş, feryatlarıyla ümmeti yardıma çağıran kahraman kardeşlerimizin imdadına koşma, 'Bir yardımcı yok mu?' diyen mazlum ve mustazaf kadınlar, erkekler ve çocuklar için ayağa kalkma zamanıdır." ifadesini kullandı.