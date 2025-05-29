Bursa Uludağ Üniversitesi Öğrencileri Ürdün'de İslami Eğitim Aldı

Ürdün Üniversitesi bünyesindeki İslami Kültür Merkezi, Bursa Uludağ Üniversitesi'nden gelen ve dört ay süren yoğun eğitim programına katılan ikinci Türk öğrenci grubunun mezuniyetini törenle kutladı.

Türk öğrenciler, iki kurum arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında fıkıh, fıkıh usulü, Kur'an tilaveti ve diğer İslami ilimlerle ilgili yoğunlaştırılmış kurslara katıldı.

İslami Kültür Merkezi Müdürü Dr. İbrahim Berkan, Merkezden yetkililerinin katıldığı törende Türkiye'den gelen 10 öğrenciye mezuniyet belgelerini takdim etti.

Törende yaptığı konuşmasında Berkan, öğrencilerin gösterdiği azmi ve öğrenme isteğini takdir ettiğini söyledi.

"Bugün, Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından merkezimize ikinci kez gönderilen Türk öğrencilerin mezuniyet törenini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlk grubun başarısı sonrası ikinci grup da büyük bir özveriyle eğitimini tamamladı." diyen Berkan, bu verimli işbirliğinin Türk üniversiteleri arasında da örnek teşkil ettiğini belirterek, Merkeze yönelik ilginin artarak sürdüğünü ifade etti.

Öğrencilerin alanlarında uzman akademisyenler eşliğinde, üniversite programlarına ve boş zamanlarına uygun şekilde planlanan kurslara katıldığını aktaran Berkan, öğrencilere gerekli tüm imkanların sağlandığını dile getirdi.

Eğitim ve Öğretim Birimi Başkanı Hamze el-Kazaz ise Merkezin, hem yerel hem bölgesel düzeyde itibarını artırmak ve daha geniş kitlelere ulaşmak için kapsamlı bir tanıtım stratejisi izlediğini belirtti.

Kazaz, Merkezin sunduğu kursların çağdaş ihtiyaçlara uygun şekilde çeşitlendirilerek farklı topluluklara hitap ettiğini vurguladı.

Son olarak Kazaz, Merkezin halihazırda çeşitli Arap ve İslam ülkelerindeki kurum ve üniversitelerle işbirliği görüşmeleri yürüttüğünü, bu süreçte merkezin bilgi ve deneyimlerinden faydalanmak isteyen birçok tarafın bulunduğunu söyledi.