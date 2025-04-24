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Bursa Uludağ Üniversitesi'nde 'Geleceğimin İnşaası'25' Etkinliği Düzenlenecek

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde 'Geleceğimin İnşaası'25' Etkinliği Düzenlenecek
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Bursa Uludağ Üniversitesi, 16-17 Mayıs tarihlerinde 'Geleceğimin İnşaası'25' etkinliğini gerçekleştiriyor. 'Türkiye'nin Mega Projeleri' temasıyla sektörden önemli isimleri ve firmaları bir araya getirecek etkinlikte, proje yönetimi, finans analizleri ve risk tanımlaması gibi konular ele alınacak.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Yapı Topluluğunca bu yıl 9'uncusu düzenlenecek "Geleceğimin İnşaası'25" etkinliği 16-17 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek.

" Türkiye'nin Mega Projeleri" temasıyla düzenlenecek etkinlikte sektörün önde gelen firmaları ve isimleri bir araya gelecek.

Etkinlikte, "Mega projelerde proje yönetimi", "Finans analizleri ve risk tanımlaması", "Mega projelerde uygulanan farklı imalatların süreçleri" gibi birçok konu ele alınacak.

Kurulacak fuaye alanında birçok firma bir araya gelerek sektörün bileşenlerini tanıtacak.

BUÜ Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek etkinliğin kayıtları bugün başladı.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel
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