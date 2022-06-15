Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Onkoloji Kliniği hizmete devam edecek

MHP Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi Çocuk Onkoloji Kliniğinin İl Sağlık Müdürlüğünün görevlendirmesiyle uzman bir doktorun haftada üç gün mesai yapacağını açıkladı.

Vahapoğlu, yaptığı açıklamada, konuyla ilgili hassasiyetinden ötürü İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz'a teşekkür etti.

Kliniğin sadece Bursa'ya değil Güney Marmara'ya hizmet verdiğini belirten Vahapoğlu, "Klinikte halen tedavi gören çocuklarımızın mağduriyetinin giderilmesi amacıyla Bursa Şehir Hastanesi kadrosundan uzman bir hekimimiz için geçici görevlendirme yapılacak. Uzman doktorumuz haftanın üç günü mesaisini BUÜ Çocuk Onkoloji Kliniğinde geçirecek." ifadelerini kullandı.

Vahapoğlu, BUÜ Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi Çocuk Onkoloji Kliniğinin asıl ihtiyacı olan kadrolu uzman hekim ataması konusundaki süreci de Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) ile Sağlık Bakanlığı nezdinde yakından takip ettiğini bildirdi.