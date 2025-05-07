Hindistan Pakistan'ı füzelerle vurdu, ölü sayısı 26'ya yükseldi

Hindistan-Pakistan savaşı resmen başladı! Bilanço her saat artıyor
Savaş başladı! İşte Hindistan ve Pakistan askeri güç karşılaştırması

Hangi ülke daha güçlü? Pakistan'ın bir adım önde olduğu tek alan var
35 dakikalık zirve! İşte Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası

35 dakikalık zirvede ne konuşuldu? İşte görüşmenin perde arkası
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Bursa Uludağ Üniversitesi Biyoloji Bölümü’ne Akreditasyon Belgesi

Bursa Uludağ Üniversitesi Biyoloji Bölümü’ne Akreditasyon Belgesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, FEDEK tarafından akredite edildi. Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, bu başarıyı tüm öğretim üyelerine teşekkür ederek duyurdu. Akreditasyon belgesi, 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü lisans programına, Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğince (FEDEK) akreditasyon belgesi verildi.

BUÜ'den yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversitenin potansiyeline yükseltilebilmesi için var güçleriyle çalıştıklarını bildirdi.

İyi sonuçlar almaya başladıklarını vurgulayan Yılmaz, "İşin yayın ve proje kısmı bir tarafa akreditasyon meselesi de son derece kıymetli. Başta Bilgen hocamız ve bölüm başkanımız olmak üzere bölümümüze, bütün öğretim üyelerimize çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Bu sürecin başarıya ulaşmasında emeği geçenlere teşekkür eden Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgen Osman da biyoloji bölümünün hem araştırma faaliyetleri hem de eğitimin niteliği anlamında fakültenin önde gelen bölümlerinden olduğunu belirterek, bu eğitimin kalitesini böyle bir akreditasyon süreciyle taçlandırmaktan dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özer Yılmaz da emeği geçenlere teşekkür etti.

Akreditasyon belgesinin 5 yıl süreyle geçerli olacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor All Star'da Almeda diskalifiye edildi! Nedenini Acun Ilıcalı açıkladı

Şampiyon olması beklenen yarışmacı diskalifiye edildi!
'Victor Osimhen'in bonservisi Alınacak mı?' sorusuna Dursun Özbek'ten net yanıt

"Victor Osimhen'in bonservisi Alınacak mı?" sorusuna Dursun Özbek'ten net yanıt
Hülya Avşar'ın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı

Hülya'nın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
2 kardeş evlerinde ölü bulundu, polis maske ve gözlüklü şüpheliyi arıyor

2 kardeş evde öldü bulundu, kamerayı izleyen polis harekete geçti
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.