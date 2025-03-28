Bursa Uludağ Oteller Bölgesindeki Yangınla İlgili 4 Şüpheli Tutuklandı

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa Uludağ Oteller Bölgesindeki yangınla ilgili başlatılan soruşturmada, 4 şüphelinin tutuklandığını, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından, Bursa Uludağ Oteller bölgesinde yaşanan ve milli kayakçı Berkin Usta ve babası eski milli kayakçı Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınına ilşikin açıklama yaptı.

Tunç, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bursa Uludağ Oteller Bölgesinde milli kayakçımız Berkin Usta ve babası eski milli kayakçı Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği soruşturma kapsamında; 4 şüpheli tutuklanmış, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Hepimizi derinden üzen yangının tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma hassasiyetle yürütülmeye devam edecektir."