Bursa Uludağ'da Kaybolan İki Kişi İçin Arama Çalışması Başlatıldı
Uludağ'da ormanda kaybolan Eyüp K. ve Murat A.'nın bulunması için Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. İki arkadaşın cep telefonlarından alınan sinyallerle arama çalışmaları devam ediyor.
Uludağ'a gezmek için çıkan 5 kişilik arkadaş grubundan 3'ü teleferikle dönerken Eyüp K. ile Murat A. Sarıalan mevkisinden yürüyerek inmek istedi.
Bir süre sonra ormanlık alanda yollarını kaybeden 2 arkadaş, cep telefonlarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yollarını bulamadıklarını belirterek yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kayıp kişilerin cep telefonlarından alınan son sinyalle konumu belirlemeye çalışırken bölgede arama çalışmaları sürüyor.