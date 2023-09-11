Bursa Uludağ'da bulunan cesedin detaylı otopsisi İstanbul'da yapılacak

Bursa'da, Uludağ'ın yamaçlarında bulunan, "Otçu Kadri" olarak bilinen ve 1 Haziran'dan beri kayıp olarak aranan Kadri Fidan'ın cesedi detaylı otopsi için İstanbul'a gönderilecek.

Bursa'da, Uludağ'ın yamaçlarında bulunan, "Otçu Kadri" olarak bilinen ve 1 Haziran'dan beri kayıp olarak aranan Kadri Fidan'ın cesedi detaylı otopsi için İstanbul'a gönderilecek.

Fidan'ın oğlu Serkan Fidan, Bursa Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere, cenazenin şu anda Bursa Adli Tıp Kurumu morgunda olduğunu ve evrakların hazırlanmasını beklediklerini söyledi.

Cenazenin İstanbul'a gönderileceğini belirten Fidan, "Burada herhangi bir işlem yapılamıyormuş. Detaylı otopsi burada olmuyormuş. Detaylı otopsi İstanbul'da yapılacakmış. Cenazeyi o nedenle İstanbul'a gönderecekler. Bittiği zaman bizim de haberimiz olacak ama şu an biz de bilmiyoruz pek bir şey. Bulunduğuna da seviniyoruz en azından bir mezarı olacak artık. İnşallah bir cinayet falan da değildir. Kendi eceliyle ölmüştür." diye konuştu.

Babasının cesedinin kaybolduğu denilen noktadan yaklaşık 2 saat uzaklıkta, Uludağ'ın zirvesine doğru bir yerde vatandaş tarafından bulunduğunu anlatan Fidan, şunları kaydetti:

"Bulan kişi jandarmaya haber vermiş. Polisler de gitmiş. Cenazeyi bulmuşlar. Bulduktan sonra beni aradılar. 'Ceset bulduk ama baban mı değil mi bilmiyoruz. Gelip teşhis etmen gerekiyor' dediler. Ben de Adli Tıp Kurumuna geldim. Teşhis ettim. Zaten kimliği de üzerinden çıkmış. Kayıp süreci çok zor bir süreçti bizim için. Yine de bulunduğuna seviniyoruz. Hep sağ olarak bekliyorduk ama bir yandan da öldüğünü de biliyorduk. En azından bir mezarı olacak."

Fidan, otopsi işlemlerinin ardından cenazenin Bursa'daki Ahmetpaşa Mezarlığında toprağa verileceğini sözlerine ekledi.