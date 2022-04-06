Bursa Ticaret Borsası Başkanı Matlı, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haberler

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Bursa Ticaret Borsası Başkanı Matlı, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

AA - Büşra Nur Yılmaz - Güncel
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Bursa Ticaret Borsası Başkanı Matlı, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

BURSA (AA) - Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ajansın 102. kuruluş yıl dönümünü tebrik eden Matlı, mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarında 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak' amacıyla kurulan Anadolu Ajansının 102. yılında ilkeli ve güvenilir haberciliği, yeni medya ve teknoloji imkanlarıyla buluşturarak, güçlü adımlarla yoluna devam ettiğini gururla izlemekteyiz. Haber maratonunu yıllardır aksatmadan sürdürerek güvenilir, tarafsız, etik ve hızlı habercilik anlayışıyla hem Türkiye'nin dış politikasının dünyaya anlatılmasında hem de dünyadaki gelişmelerin ülkemize yansıtılmasında önemli bir rol üstlenen Anadolu Ajansı'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutlar, çalışanlarını tebrik eder, yayın hayatında başarılarınızın artarak devamını dilerim."

AA / Büşra Nur Yılmaz - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Bursa, Gazi, Güncel, Haberler

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