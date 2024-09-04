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Bursa Siyah İnciri AB Coğrafi İşaret Tescili Aldı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa siyah incirinin Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu. Bursa'nın siyah inciri, Gemlik zeytini ve Bursa şeftalisinden sonra AB tarafından tescillenen bir başka Bursa lezzeti oldu.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa siyah incirinin (Bursa karası) Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescili aldığını açıkladı.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir güzel haber de Bursa siyah incirinden geldi. Bursa'nın siyah inciri, Gemlik zeytini ve Bursa şeftalisinden sonra AB tarafından tescillenen bir başka Bursa lezzeti oldu. Böylelikle AB'den tescilli ürün sayımız 26'ya yükseldi. Dün söylemiştik listeye yenilerin ekleneceğini. Devamı da gelecek" dedi. Yumaklı, dün de Konya'da yetişen Hüyük çileğinin AB tescili aldığını duyurmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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