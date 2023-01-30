Bursa şehir merkezinin yüksek kesimlerine yılın ilk karı yağdı
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Bursa şehir merkezinin yüksek kesimlerine yılın ilk karı yağdıBURSA Bursa şehir merkezinin yüksek kesimleri yılın ilk karı yağdı.
Bursa şehir merkezinin yüksek kesimlerine yılın ilk karı yağdı
BURSA Bursa şehir merkezinin yüksek kesimleri yılın ilk karı yağdı.
Şehir merkezinin yüksek olan kesimlerinde bulunan yerleşim yerlerine yılın ilk karı düştü. Kar bazı yerlerde tamamen tutarken bazı yerlerde de kısmen tuttu. Vatandaşlarda yılın ilk karının tadını çıkardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel