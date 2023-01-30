Bursa şehir merkezinin yüksek kesimlerine yılın ilk karı yağdı Güncel Haberler Bursa şehir merkezinin yüksek kesimlerine yılın ilk karı yağdıBURSA Bursa şehir merkezinin yüksek kesimleri yılın ilk karı yağdı. Bursa şehir merkezinin yüksek kesimlerine yılın ilk karı yağdı BURSA Bursa şehir merkezinin yüksek kesimleri yılın ilk karı yağdı. Şehir merkezinin yüksek olan kesimlerinde bulunan yerleşim yerlerine yılın ilk karı düştü. Kar bazı yerlerde tamamen tutarken bazı yerlerde de kısmen tuttu. Vatandaşlarda yılın ilk karının tadını çıkardı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Bursa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bursa şehir merkezinin yüksek kesimlerine yılın ilk karı yağdı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.