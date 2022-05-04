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Bursa şehir merkezinde ayı paniği: Burun buruna geldiler

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bursa'da yemek aramak için şehir merkezine inen ayı ailesi, çeşmeden su doldurmaya gelen vatandaşları kovaladı.

Bursa'da yemek aramak için şehir merkezine inen ayı ailesi, çeşmeden su doldurmaya gelen vatandaşları kovaladı. Ardından bir çocuk parkında bir süre bekleyen ayılar gözden kayboldu.

Olay, merkez Kaplıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Çeşmeye su doldurmaya gelen vatandaşlar 50 metre ileride bulunan çöp kovasından ses geldiğini fark etti. Vatandaşlar, çöp konteynerinde yemek arayan 3 ayıyı gördü. Vatandaşların bağırdığı ayılar bir süre insanları kovaladı. Daha sonra çocuk parkına giderek bir süre bekleyen ayı ailesi gözden kayboldu.

Su doldurmaya gelen ve ardından ayı tarafından kovalanan Adem Gencer, "Biz su doldurmaya gelmiştik. Çöp konteynerinden sesler duyduk. Daha sonra arabanın farlarını oraya doğru çevirdiğimizde ayıların çöp konteynırında yemek aradığını gördük. Sonra korkutmak amaçlı biz ayıya bağırdık, ayılar da korktu ve bizi kovaladı. Biz de hemen koşarak kaçtık. Ayılar da çocuk parkına doğru indiler oradan da dereye inerek ormana geri gittiler" dedi.

(Ahmet Berke Erdal /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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