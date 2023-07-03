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Bursa şehir çöplüğünde yangın

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Bursa'da Hamitler'deki şehir çöplüğünde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının büyümesiyle birlikte çöplükteki köpekler canlarını kurtardı.

Bursa şehir çöplüğünde yangın

BURSA Bursa'da Hamitler'deki şehir çöplüğünde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye gör, hava sıcaklığının gölgede 30 dereceyi bulduğu Bursa'da Osmangazi ilçesine bağlı Hamitler Mahallesi'ndeki kent çöplüğünde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çöplükteki büyük bir alanı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler 4 koldan alevlerle mücadeleye başlarken çöplükteki yüzlerce başıboş köpekte alevlerin olduğu çöplük alandan kaçıp canlarını kurtardı. Yangının başka bir bölgeye sıçrama riskinin bulunmadığı öğrenildi.

Dumanların şehrin birçok noktasından görüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur - Güncel

Osmangazi İtfaiye Bursa Güncel Haberler

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