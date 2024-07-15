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Bursa Şeftalisi AB'den Coğrafi İşaret Tescili Aldı

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa şeftalisinin Avrupa Birliğinden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu. Hisarcıklıoğlu, Bursa'ya ve ülkemize hayırlı olsun dileklerini ileterek, coğrafi işaretli ürünler için yapılan çalışmalara devam edildiğini belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, "Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan 24. ürünümüz Bursa şeftalisi oldu" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan 24. ürünümüz Bursa şeftalisi oldu. Bursa'ya ve ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesi kutluyorum.

Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. Avrupa Birliği süreci devam eden 53 coğrafi işaret ve 5 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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