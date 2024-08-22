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Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden 206 polis adayı mezun oldu

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Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimini tamamlayan 30'uncu dönem 206 polis adayı törenle mezun oldu. Törende, dönem birincisi Yusuf Ökten, yaş kütüğüne plaket çaktı.

BURSA Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimini tamamlayan 30'uncu dönem 206 polis adayı törenle mezun oldu.

Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden (POMEM) 30'uncu Dönem 206 polis adayının mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Törene, Vali Erol Ayyıldız ve kent protokolü katıldı. Bursa POMEM Müdürü Orhan Başaran, 30'uncu dönem mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, 10 ay süren teorik ve uygulamalı eğitimin ardından 206 adayın mezun olmaya hak kazandığını söyledi. Törende, dönem birincisi Yusuf Ökten, yaş kütüğüne plaket çaktı. Emniyet müdürlüğünün kuruluşundan bugüne kadar özgürlük ve güvenlik dengesini temel ilke edindiğini söyleyen Başaran, "Emniyet Genel Müdürlüğü, yasaların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde hukuk devleti ilkeleri ve insan hakları alanında hizmet üretmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü olarak adalet ve güvenlik ordusuna katkıda bulunan birey ve toplum odaklı polislik anlayışıyla birlikte temel hak ve özgürlüklerin korunması ve toplumun düzen içerisinde yaşamını sürdürmesi için yasalar çerçevesinde güvenlik hizmeti sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Törene katılan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, dönemi dereceyle bitiren ilk 3 adaya sertifika ve hediye takdim etti. Törenin ardından keplerini havaya fırlatan 206 polis adayı, yakınlarıyla hasret giderdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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