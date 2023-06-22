Osmangazi Belediyesi, Bursa Ovası'nın kaçak yapılar ile yok olmaması adına mücadele ediyor. İsmetiye Mahallesi'nde tarım arazisi üzerine kaçak olarak inşa edildiği belirlenen fabrikanın yıkılması mahkemeden alınan yürütmeyi durdurma kararı da engelleyemedi. Belediye ekipleri, üç gün süren yıkım ile 5 dönümlük bir tarım arazisini kaçak yapılardan kurtararak ovaya geri kazandırdı.

Bursa Ovası kaçak yapılardan temizleniyor

BURSA - Osmangazi Belediyesi, Bursa Ovası'nın kaçak yapılar ile katledilmesine müsaade etmiyor. İsmetiye Mahallesi'nde tarım arazisi üzerine kaçak olarak inşa edildiği belirlenen fabrikanın yıkılmasını mahkemeden alınan yürütmeyi durdurma kararı da engelleyemedi. Ruhsatsız fabrika, yürütmeyi durdurma kararı süresinin sona ermesinin hemen ardından belediye ekipleri tarafından yıkılarak yerle bir edildi.

Osmangazi Belediyesi, Türkiye'nin en verimli toprakları arasında yer alan Bursa Ovası'nın kaçak yapılar ile yok olmaması adına yoğun mesai harcıyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından İsmetiye Mahallesi'nde birinci sınıf tarım arazisi üzerine ruhsatsız olarak inşa edildiği belirlenen ve hakkında yıkım kararı alınan 11 bloktan oluşan fabrikanın yıkılması için Haziran ayının ilk haftasında bölgeye giden belediye ekipleri, fabrika sahibinin mahkemeden aldığı yürütmeyi durdurma kararı dolayısıyla sadece 1 bloğun yıkımını gerçekleştirebildi. Mahkeme kararı üzerine yıkımı durduran belediye ekipleri, geri dönmek zorunda kaldı

Tarım arazilerini kaçak yapılardan kurtarmak adına ortaya koyduğu mücadeleden geri adım atmayan Osmangazi Belediyesi, mahkeme tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararı süresinin sona ermesinin hemen ardından bir kez daha iş makineleri ile birlikte bölgenin yolunu tuttu. Toplam 5 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilen fabrika, üç gün süren yıkım ile yerle bir edildi. 5 dönümlük bir tarım arazisi yok olmaktan kurtarılarak, ovaya geri kazandırıldı.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini belirtti.