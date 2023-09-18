Bursa Osmangazi'de Huzur Uygulaması: 3 Kişi Yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Osmangazi ilçesinde huzur uygulaması yaptı. Uygulama sonucunda 3 kişi yakalandı ve aranan araçlara ceza uygulandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Osmangazi ilçesinde huzur uygulaması yaptı. Yapılan uygulamada birçok kişi sorgulanırken, aranması olan 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Osmangazi ilçesinde huzur uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada 388 kişi sorgulanırken, aranması olan 3 kişi polis ekiplerince yakalanıp emniyete götürüldü. 221 aracı sorgulayan ekipler eksiği bulunan 7 araca toplam 15 bin 643 lira para cezası uygularken, İl Emniyet Müdürlüğü uygulamaların vatandaşların huzuru ve güvenliği için yapıldığını belirtti. - BURSA