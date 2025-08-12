Bursa Orhangazi'de Makilik Alanda Yangın Çıktı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde makilik alanda meydana gelen yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yangın, Gedelek Mahallesi'nde içme suyu deposunun üst kısmında çıktı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Gedelek Mahallesi'nde içme suyu deposunun üst kısımlarındaki makilik alanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ile belediyeye ait su tankerleri sevk edildi. 3 itfaiye ekibi, 2 arazöz ve 3 helikopterle müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarına bölge halkı da destek veriyor.

