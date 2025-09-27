Bursa Orhaneli'nde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Topuk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Topuk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Güncel