Bursa Orhaneli'de Yangın Yeniden Alevlendi, 6 Mahalle Tahliye Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yeniden alevlenen yangın nedeniyle 6 mahalle tahliye edilmek zorunda kalındı. Ekipler yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.

1) BURSA ORHANELİ'DE ALEVLER YENİDEN CANLANDI (5)

TAHLİYE EDİLEN MAHALLE SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ekiplerin yeniden alevlenen yangını söndürme çalışmaları sürerken, Orhaneli ilçesine bağlı 80 haneli 300 nüfuslu Yakuplar Mahallesi ile Harmancık ilçesindeki 60 haneli 200 nüfuslu Çakmak Mahallesi'nin ardından, 4 mahalle için daha tahliye kararı verildi. Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, tedbir amacıyla Çatalsöğüt, Çamoğlu, Ilıcaksu ve Dutluca mahallelerinin de boşaltıldığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
72 milyon euroluk yıldız, Trabzonspor'a önerildi

72 milyon euroluk yıldız Süper Lig devine önerildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eltisinin zehirlemeye çalıştığı kadın o anları anlattı! Yaptığını pişkince itiraf etmiş

Eltisini zehirleyen kadının savunması yaptığı rezilliğin önüne geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.