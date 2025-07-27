Bursa Orhaneli'de Yangın Tekrar Alevlendi, İki Mahalle Tahliye Edildi

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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde alevlerin yeniden canlanması üzerine yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Bölgeye yangın söndürme uçakları ve helikopterleri sevk edilirken, iki mahalle tedbir amacıyla tahliye edildi.

1) BURSA ORHANELİ'DE ALEVLER YENİDEN CANLANDI (4)

İKİ MAHALLE TAHLİYE EDİLİYOR

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ekiplerin yeniden alevlenen yangını söndürme çalışmaları sürerken, bölgeye 3 uçak ve 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da su tankerleri ve traktörlerle destek veriyor. Orhaneli ilçesine bağlı 80 haneli 300 nüfuslu Yakuplar Mahallesi ile 60 haneli 200 nüfuslu Harmancık ilçesindeki Çakmak Mahallesi ise tedbir amacıyla tahliye edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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