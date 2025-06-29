Bursa Orhaneli'de Ormanlık Alanlarda Temizlik Çalışmaları Başlatıldı

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Orhaneli Belediyesi, yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle yangın riski taşıyan ormanlık alanlarda atıkları temizleyerek çevre kirliliğiyle mücadele ediyor. Ekipler, cam şişe ve parçaları gibi atıkları toplamaya başladı ve vatandaşları yangın tehlikesine karşı uyardı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alandaki atıklar temizlendi.

Orhaneli Belediyesi ekiplerince çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında denetim ve temizlik çalışmalarına başlandı.

Yüksek hava sıcaklığı sebebiyle yangın çıkma ihtimali yüksek ormanlık alanlarda temizlik çalışması yapıldı.

Çoğunluğu cam şişe ve parçaların oluşturduğu atıklar ekiplerce toplandı.

Yangın tehlikesi oluşmaması ve çevre kirliliğine karşı hassasiyet gösterilmesi konusunda vatandaşlara uyarı yapıldı.

Kaynak: AA / Osman Sak - Güncel
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