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Bursa Orhaneli'de Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Bölgede bulunan ekipler, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

İlçenin Topuk mevkisinde çıkan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, karadan 18 arazöz, 48 araç ve 230 personelle söndürme çalışmasını yürütüyor. Havadan yapılan çalışmalara ise 4 helikopter ve 4 uçak destek sağlanıyor.

Ekipler, yerleşim yerlerine uzak, rüzgarın da etkili olduğu bölgede yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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