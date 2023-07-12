Bursa Orhaneli'de Lavanta Hasadı Başladı

Bursa'nın Uludağ eteklerinde yer alan Orhaneli ilçesinde lavanta hasadı başladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen hasat programına katılan yetkililer, lavantanın ticari değerine dikkat çekti ve lavanta yetiştiriciliğinin çeşitli sektörlere katkı sağladığını belirtti. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan damıtma ünitesinde lavanta yağlarının değerlendirileceği de açıklandı.

Bursa'nın Uludağ eteklerinde yer alan ilçesi Orhaneli'de lavanta hasadı başladı.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla ekimi yapılan lavantanın hasat dönemine girildi.

Orhaneli'deki hasat programına katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, yaptığı konuşmada, yüzyıllardır doğada var olan çiçeklerin insanoğlu tarafından çeşitli amaçlarla kullanıldığını vurguladı.

Lavantanın da ticari olarak yetiştirilen bu çiçekler arasında bulunduğuna dikkati çeken Aygül, lavantadan elde edilen ürünlerin günümüzde parfümeri, gıda, kozmetik, sağlık, aromaterapi, peyzaj gibi geniş alanda kullanıldığını söyledi.

Aygül, Türkiye'de geçen yıl 47 bin 176 dekar alanda 7 bin 722 ton lavanta üretimi gerçekleştiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bursa'da 394 dekar üretim alanında dekar başı 122 kilogram üretim mevcutken yeni üretim alanları ilavesiyle bu rakam 800 dekara alana ulaştı. İlimizde dağ yörelerinde bulunan ilçelerimiz lavanta yetiştiriciliği açısından son derece uygundur. Mevcut lavanta yetiştiriciliğinin Keles, Büyükorhan, Orhaneli ve Harmancık ilçemizde yaygınlaşmasını sağlamak, ayrıca verimsiz kıraç arazileri değerlendirmek, arıcılığa katkı sağlamak ve kırsal turizmi canlandırmak amacıyla ilçe müdürlüklerimiz ve belediyelerimizle beraber yürütülen çalışmalar devam etmektedir."

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Keles ilçesi Belenören Mahallesi'nde yaptırılan damıtma ünitesinde lavanta yağlarının değerlendirileceğini belirten Aygün, "Lavanta yetiştiriciliği köyden kente göçün önlenmesi, atıl işgücünü harekete geçirerek çiftçilerin gelirlerinin arttırılması, ülkece ihtiyacımız olan kaliteli lavanta yağının karşılanması ve kırsalda kalkınmanın sağlanması gibi oldukça önemli bir dizi yarar sağlamaktadır." diye konuştu.

Programa, Orhaneli Kaymakamı Mehmet Naim Akgül ve Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt da katıldı.