Bursa Orhaneli'de Çöp Toplama Çalışmaları Başlatıldı

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Orhaneli Belediyesi, çevre kirliliğiyle mücadele ve yangın öncesi önlemler kapsamında yol kenarlarında atık toplama çalışması gerçekleştirdi.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yol kenarlarında çöp toplama çalışması yapıldı.

Orhaneli Belediyesi ekiplerince, çevre kirliliğiyle mücadele ve olası yangınları önleme çalışmaları kapsamında yol kenarlarındaki karton, cam, plastik ve diğer atıklar toplanarak temizlik çalışması yapıldı.

Çalışmaların devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Osman Sak - Güncel
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