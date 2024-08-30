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Bursa Okul Öncesi Çocuk Şenliği Düzenlendi

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Bursa Okul Öncesi Çocuk Şenliği, öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Şenlikte çocuklar, geleneksel oyunlar, deneysel etkinlikler ve sanat atölyeleriyle eğlenceli zaman geçirdi.

Milli Eğitim Bakanlığının tüm illerde ilk kez düzenlediği okul öncesi etkinlikleri kapsamında Bursa'da öğrencilere yönelik "Bursa Okul Öncesi Çocuk Şenliği" düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesindeki Bursa Okul Öncesi Çocuk Şenliği, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, il ve ilçe yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımıyla Nilüfer Anaokulu'nda gerçekleştirildi.

Programdaki konuşmasında okul öncesi eğitimin önemine vurgu yapan Genel Müdür Savaşçı, şunları kaydetti:

"Okul öncesi eğitim şenlikleri, etkinlikleri bizim için çok önemli. Çünkü okulun ilk adımı, örgün eğitime ilk geçiş okul öncesi eğitimi. Bugün okula ilk adımlarını attılar. Pazartesi günü oyun eğitimleri başlayacak. Biz bu çocukları sadece eğitmeyeceğiz. Onların aklıselim, kalbiselim, zevkiselim bireyler olarak yetişmelerini destekleyeceğiz. Burada emeği geçen herkesi, dokunduğu yeri güzelleştiren tüm öğretmenlerimizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum."

İl Milli Eğitim Müdürü Alireisoğlu ise yeni müfredat çalışmasında çocuğun dört duvar arasında değil daha çok sosyal hayatın içinde becerilerle varoluşunu tamamlamasının öngörüldüğünü belirtti.

Çocukların sergiledikleri etkinlikler, performanslar, becerilerle öğrenme ortamında yer aldıklarını vurgulayan Alireisoğlu, "Bu anlamda çok değerli, çok kıymetli. Öğrenme ortamı sadece dört duvarın içinde kalmasın dışında da var olsun, öğrencilerimizin becerilerinin ortaya çıkarabilecekleri, daha aktif olabilecekleri etkinlikler daha da artsın istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Etkinlikte, okul öncesi ve ilkokul çağındaki öğrenciler geleneksel çocuk oyunları, deneysel etkinlikler, boyama etkinlikleri, palyaço gösterileri gibi etkinliklerle eğitici ve eğlenceli zaman geçirdiler.

Şenlik, bilim atölyeleri, sanat atölyeleri, yıl boyunca yapılan çalışmalara ilişkin sergi gezisi ve geleneksel çocuk oyunları parkuru etkinlikleriyle devam etti.

Yapılan etkinliklerle çeşitli bilim ve sanat atölyeleri, sergi, sportif faaliyetler ve eğitsel oyunlarla çocukların bu önemli dönemde sağlıklı bir şekilde gelişmelerine katkıda bulunulması ve potansiyellerini keşfetmeleri hedefleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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