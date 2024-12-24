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Bursa Öğrencileri Uluslararası Yemek Yarışmasından 24 Madalya ile Döndü

Bursa Öğrencileri Uluslararası Yemek Yarışmasından 24 Madalya ile Döndü
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Bursa'daki Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 21. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali'nde 24 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Bursa'daki Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden (MTAL) bir grup öğrenci, 21. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali kapsamında düzenlenen yemek yarışmasından 24 madalya ile döndü.

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) tarafından düzenlenen 21. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali, Şile Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Nilüfer ilçesindeki okulun öğrencileri, 30 ülkeden 150 şef ve 1500 öğrencinin katıldığı, farklı kategorilerde gerçekleştirilen yemek yarışmalarında gösterdikleri başarıyla öğretmenleri ve ailelerinin gurur kaynağı oldu.

Öğrenciler farklı kategorilerde 12'si altın, 7'si gümüş ve 5'i bronz 24 madalya aldı.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel
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